Albero abbattuto a Trento trasformato in un angelo

(ANSA) - TRENTO, 20 DIC - È stata completata in piazza Lodron, a Trento, la scultura di legno che ha trasformato in un angelo i resti dell'albero bagolaro abbattuto per motivi di sicurezza all'inizio di settembre.

L'autore della scultura è Samuel Bonapace dell'associazione culturale scultori e pittori di Bedollo ed artisti di strada.

L'angioletto rimarrà davanti al presepio allestito quest'anno in piazza fino a gennaio. La scultura verrà poi spostata e utilizzata in altri allestimenti, informa il Comune.