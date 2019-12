Vaia: 246.000 euro da campagna 'Calamità Trentino 2018'

(ANSA) - TRENTO, 19 DIC - E' di 246.707 euro la somma raccolta nella campagna "Calamità Trentino 2018", avviata un anno fa dopo la tempesta Vaia.

Il 'Tavolo di coordinamento' del fondo, lo scorso aprile, aveva deciso di destinare parte delle risorse, per 100.000 euro, al progetto, gestito dal Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, di recupero della rete dei sentieri, anche attraverso l'assunzione e la formazione di 40 persone disoccupate. L'importo residuo, di 146.707 euro - informa la Provincia - sarà trasferito sull'esercizio finanziario 2020 e il 'Tavolo di coordinamento' del fondo prenderà in esame le ipotesi di utilizzo di questa somma.

L'iniziativa, che si è aggiunta agli interventi realizzati dai diversi soggetti coinvolti nell'emergenza maltempo, è stata promossa dalla Provincia autonoma di Trento assieme alle associazioni imprenditoriali, ai sindacati e a numerosi rappresentanti istituzionali, del mondo dell'economia e del volontariato.