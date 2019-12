Snowboard, annullata gara Cdm in A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 DIC - E' stata annullata la nona edizione della Fis World Cup Parallel Giant Slalom di snowboard a Carezza. La pista non ha retto alle temperature elevate in quota.

Le qualifiche avevano esaltato le qualità degli azzurri, soprattutto nella prova maschile con Fischnaller 3/o, Bagozza 6/o, Coratti 9/o e Bormolini 12/o, mentre al femminile per la fase finale svettava solo Nadya Ochner, con Jasmin Coratti fuori per poco. Il via alle 13 alla fase finale, e subito alcune cadute sulla pista "rossa", vittime anche Coratti e Bormolini.

La giuria sospendeva così la gara e dopo un sopralluogo decideva di annullare la competizione e tener validi i tempi di qualifica per il punteggio FIS, ma non per la Coppa del Mondo.

Georg Eisath, direttore di pista, ovviamente era molto dispiaciuto: "Si è formata una buca su una porta e purtroppo non c'era più la possibilità di spostarla. Per motivi di sicurezza degli atleti è stato dunque deciso di sospendere la gara".