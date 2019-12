Sci: cdm; Jansrud 1/o in prova Gardena, Dominik Paris 4/o

(ANSA) - VAL GARDENA (BOLZANO), 19 DIC - Dominio norvegese nella prima ed unica prova cronometrata in vista della discesa di cdm di sabato in val Gardena e preceduta domani da un superg Su un tracciato con partenza leggermente abbassata, il più veloce e' stato infatti Kjetil Jansrud in 1.50.27 seguito dal suo connazionale Aleksander Kilde in 1.50.62 . Terzo il francese Johan Clarey in 1.50.97 e quarto , miglior azzurro, l'altoatesino Dominik Paris in 1.51.05. Per l'Italia ci sono poi Emanuele Buzzi in 1.52.22 col 17/o tempo e Mattia Casse con il 18/o in 1.52.27 .

Decisamente più indietro invece l'altro azzurro Christof Innerhofer in 1.53.42, al rientro dopo una lunga pausa in seguito ad un intervento chirurgico ed ancora incerto sulla sua presenza in queste gare. Alle sue spalle pure Peter Fill in 1.53.59 e Matteo Marsaglia in 1.54.33.

Dopo l'annullamento per maltempo della prova di ieri - con nebbia e temperature elevate - questa prova e' stata anticipata alle ore 10 per assecondare più' positive condizioni meteo .

