Sci: cdm; 1/a prova val d'Isere con austriache al comando

(ANSA) - VAL D'ISERE (FRANCIA, 19 DIC - Le austriache Ramona Siebenhofer Hofer in 1.15.06 , Nina Ortlieb in 1.15.30 e Tamara Tippler in 1.15.32 sono state le più veloci su un tracciato accorciato nella prima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di sabato in Val d'Isere che domenica sarà seguita da una combinata.

Per l'Italia miglior azzurra e' stata Sofia Goggia con l' 8/o ma buon tempo in 1.17.54. Poi più indietro ci sono Nicol Delago in 1.16.53, Francesca Marsaglia in 1.16.68, Marta Bassino in 1.7.22 e Federica Brignone in 1.17.37 e Nadia Delago in 1.18.43.

Alla prova non ha partecipato la campionessa Usa e leader di coppa del mondo Mikaela Shiffrin (ANSA).