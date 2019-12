Lavoro: rallenta la crescita dell'occupazione in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 19 DIC - Nei primi nove mesi del 2019, il mercato del lavoro in Trentino è cresciuto dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La ripresa, dopo un primo semestre di calo, è sostenuta dal settore terziario, ma i dati sono positivi anche negli altri settori.

Il dato è stato reso noto dalla direttrice dell'Osservatorio del mercato del lavoro, Isabella Speziali, a margine della presentazione del 34/o Rapporto sull'occupazione in provincia di Trento. "La crescita nel 2019 si è rivelata più lenta di quella registrata negli anni precedenti, anche se per avere un quadro completo è necessario attendere la fine dell'anno per evitare alterazioni congiunturali", ha detto Speziali. Rispetto al 2018, gli occupati sono cresciuti, arrivando a quota 240.700 (+1.900 unità). Il tasso di occupazione supera il 68%, mentre il tasso di attività è al 72,3%. E' aumentato il tasso di disoccupazione dello 0,7% (arrivato al 5,5%) a causa dell'incremento della forza lavoro (+4.900 persone nel 1/o semestre dell'anno).