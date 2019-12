Itea: Carta a punti dell'inquilino dal 1/o gennaio

(ANSA) - TRENTO, 19 DIC - Nuove regole per gli inquilini Itea con il Regolamento delle affittanze e la Carta dell'inquilino, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2020. Nella conferenza stampa di oggi il presidente Salvatore Ghirardini, con il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e l'assessore Stefania Segnana, ha illustrato le novità. La Carta a punti dell'Inquilino prevede che a ciascun nucleo familiare venga assegnato un punteggio di partenza pari a 30 punti. Le eventuali violazioni commesse, indicate dalla Carta, comportano una decurtazione di punti, tanto maggiore quanto più grave è la regola violata, fino ad un massimo di 15 punti per le violazioni più gravi. Le violazioni reiterate possono consumare il punteggio accumulato e causare, in estrema conseguenza, la segnalazione da parte di Itea all'ente locale competente per la revoca dell'assegnazione e la perdita dell'alloggio pubblico.