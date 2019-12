Ferrovie: linea della Val Pusteria riapre fino a Valdaora

(ANSA) - BOLZANO, 19 DIC - Lunedì 23 dicembre a mezzogiorno riprende il servizio lungo la linea ferroviaria della Val Pusteria tra Fortezza e Valdaora, chiusa a causa dei danni dovuti al maltempo di metà novembre."Dobbiamo veramente ringraziare tutti: i collaboratori della Provincia, i tecnici, i geologi, Rete ferroviaria italiana, le ditte che stanno svolgendo i lavori. Grazie al contributo di tutti siamo in grado di poter dare questo annuncio", commenta l'assessore Daniel Alfreider. "Per la riapertura completa da Fortezza a San Candido sarà necessario attendere almeno fino al mese di febbraio", aggiunge il presidente di Sta, Martin Ausserdorfer. I primi treni partiranno lunedì 23 dicembre alle ore 11.50 da Fortezza e alle ore 12.03 da Brunico. Da quella data in poi, la maggior parte dei treni circolerà di nuovo ogni mezz'ora tra Fortezza e Brunico, tra Brunico e Valdaora ci sarà un cadenzamento orario.

Vengono anche di nuovo effettuati i collegamenti diretti e senza cambio treno tra la Val Pusteria e Bolzano.