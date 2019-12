Commercio: il 4 gennaio la Notte Bianca invernale a Trento

(ANSA) - TRENTO, 19 DIC - Il Comune di Trento intende riproporre la "Notte Bianca invernale" il 4 gennaio 2020, con l'apertura prolungata dei negozi che vorranno aderire all'iniziativa, l'estensione dell'orario dei Mercatini di Natale fino alle 23 e l'opportunità per gli esercizi in Ztl di svolgere attività di intrattenimento musicale (dal vivo o registrato) dalle ore 18 alle ore 23, con possibilità di proseguire all'interno dei locali, a porte chiuse, fino alle ore 2. In particolare - si legge in una nota del Comune - per tutti gli esercizi pubblici posti in in Zona a traffico limitato già dotati di plateatico su suolo pubblico o giardino privato, sarà concessa, previa richiesta, l'autorizzazione al suo ampliamento con la possibilità di installare spillatrici per la birra, gazebo leggeri, tavolini e sedute diversi da quelli previsti normalmente.