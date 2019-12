Sci:Coppa Europa Obereggen, annullato lo slalom per il caldo

Vincenzo Piegari (ANSA) - ROMA, 18 DIC - Anche la 36ma edizione della Coppa Europa di Obereggen non è stata risparmiata dal tempo pazzo di questi ultimi giorni. Gara annullata sulla pista Maierl , dopo la discesa del 64mo concorrente: in testa c'era il croato Rodes, vincitore della scorsa edizione, favorito dal pettorale n. 2, tant'è che i primi dieci al momento dell'interruzione si erano classificati nelle prime 10 posizioni. L'azzurro Tommaso Sala (pettorale n.5) era sesto con un ritardo di 98 centesimi; Stefano Gross, terzo nello slalom di Coppa del Mondo in Val d'Isere domenica scorsa, era tredicesimo dopo essere sceso col pettorale n. 17; la promessa Vinazer ed il campione olimpico di Vancover 2009 Giuliano Razzoli invece sono usciti.

A differenza di altre gare di Coppa Europa e del Mondo, la competizione, svoltasi sulla pista Maierl, stava "spazzando via" tutti i fattori negativi che avevano impedito lo svolgimento di altre gare: vento, pioggia, nebbia ed addirittura temperature "primaverili" da sembrare una neve di marzo piuttosto che di dicembre. Un dato ineluttabile: alle 10, orario di partenza della prima manche, c'erano 5 gradi sulla Maierl. Nonostante tutti questi elementi, piombati negli ultimi tre giorni sulla nota località altoatesina del comprensorio del Latemar (a 20 minuti da Bolzano), la società impianti Obereggen Latemar Spa ed il comitato organizzatore della più antica tappa della Coppa Europa avevano preparato la Maierl nella migliore condizione possibile, tenuto conto delle avverse condizioni meteorologiche.

«Quest'anno un tempo pazzo ci ha penalizzati» ha spiegato al parterre d'arrivo Eduard Pichler, presidente del comitato organizzatore della Coppa Europa. Stefano Gross, tredicesimo alla fine della prima gara, ha spiegato: «Purtroppo le condizioni meteorologiche di questi giorni hanno penalizzato la pista e quindi questa gara che non si è potuta concludere per la pericolosità». (ANSA).