Sci: cdm; Holtmann in testa gigante Courchevel, Bassino 2/a

(ANSA) - COURCHEVEL (FRANCIA), 17 DIC - Le azzurre Marta Bassino in 1.07.25 e Federica Brignone in 1.07.28 sono rispettivamante 2/a e 3/a dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Courchevel. Al comando c'e' a sorpresa la norvegese Mina Fuerst Holtmann, 24 anni e mai un podio in carriera, in 1.07.15. E' una gara tiratissima con le prime nove comprese in un distacco massimo di 88 centesimi.

Per l'Italia, dopo la prova delle prime 31 atlete, vi sono poi Irene Curtoni al momento 23/a in 1.09.14 e Sofia Goggia 24/a in 1.09.15 Con temperature di qualche grado sopra lo zero e fondo pista morbido e quasi primaverile, senza apparenti errori la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin e' invece in forte ritardo con il tempo di 1.08.48: al momento è solo 19/a Seconda decisiva manche alle ore 13,30. (ANSA).