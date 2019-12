Presentato a Trento CalendEsercito 2020

(ANSA) - TRENTO, 17 DIC - Presentato oggi alla caserma Pizzolato di Trento il CalendEsercito 2020 "Soldati".

L'opera è un viaggio attraverso tutte le componenti dell'Esercito, un'occasione per celebrare le Armi, i Corpi e le Specialità, gli equipaggiamenti, i mezzi e sistemi d'arma peculiari di ciascuna di esse, ripercorrendone le origini, i compiti, le caratteristiche di impiego e il contributo in termini operativi.

Il vice comandante per il territorio delle Truppe alpine, generale di divisione Ignazio Gamba ha reso noto che il ricavato delle vendite del CalendEsercito 2020, per la prima volta, contribuirà a sostenere l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani ed i militari di carriera dell'Esercito (Onaomce).

La presentazione dell'opera è stata inoltre l'occasione per i vertici militari di incontrare le locali autorità locali nonché le associazioni d'arma, che il Generale Gamba ha infine ringraziato, sottolineando "il legame e la proficua sinergia in atto tra le varie istituzioni sul territorio regionale".