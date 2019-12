"Libri viventi", storie di immigrazione

(ANSA) - BOLZANO, 17 DIC - Mercoledì 18 dicembre si celebra la Giornata internazionale del migrante, istituita nel 2000 dall'Onu per ricordare l'approvazione della Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. Presso la Biblioteca civica di Bolzano saranno organizzate le Biblioteche Viventi in collaborazione con l'Organizzazione per un mondo solidale: la mattina di mercoledì 18 dicembre per gli studenti delle scuole superiori, il pomeriggio dalle 17 alle 19 per tutti gli interessati.

L'iniziativa consiste nella possibilità di prendere in prestito dei veri e propri "libri viventi", persone che vivono sulla propria pelle una qualche forma di pregiudizio e quindi spesso esposte all'esclusione sociale e alla discriminazione. La seconda iniziativa consiste in un video trasmesso in musei, treni, all'ospedale di Bolzano e nelle sale del Filmclub: un mix di comunicazione non verbale e brevi testi informativi tratti dal Rapporto Eurispes Italia 2018 e dal Dossier Statistico Idos 2019.