Incastrato in campana vestiti usati

(ANSA) - BOLZANO, 17 DIC - I vigili del fuoco del Corpo Permanente di Bolzano questa notte attorno alle ore 2 sono stati chiamati per soccorrere una persona che era rimasta incastrata nel meccanismo di apertura di una campana per la raccolta di indumenti usati.

I vigili sono dovuti intervenire con le pinze idrauliche, per aprire la porta di svuotamento anteriore. Sono così riusciti ad entrare nella campana e a stabilizzare la persona. Si e poi proceduto al taglio del contanier per liberare la persona.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Gries, il servizio sanitario e la polizia.