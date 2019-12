Editoria: ff passa a Frasnelli e Pichler

(ANSA) - BOLZANO, 17 DIC - Novità nel mondo dell'editoria in Alto Adige, al quale si affacciano gli imprenditori Hellmuth Frasnelli e Karl Pichler. I due imprenditori hanno acquisito il 60 percento del capitale del settimanale in lingua tedesca ff, nel quale rimangono presenti, con il 20 percento delle quote ciascuno, i soci fondatori Magdalena e Thomas Amonn. Escono di scena, invece, Manuel Saxl di Bressanone e la fondazione vicina all'avvocato viennese Stefan Weber.

Il costruttore Frasnelli e il commercialista Pichler sono imprenditori nel settore dell'energia ed hanno fondato insieme la Eisackwerk srl, che ha realizzato una delle centrale idroelettriche più innovative a livello europeo, la centrale di Sant'Antonio.

Il settimanale ff, in un comunicato, dichiara di voler restare "indipendente e corretto" e di voler continuare grazie ad analisi e servizi accurati a far discutere i propri lettori.

Frasnelli e Pichler sono a favore del pluralismo e per un giornalismo indipendente, si legge infine in una nota.