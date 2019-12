Scuola chiusa per influenza ad Innsbruck

(ANSA) - BOLZANO, 16 DIC - Per influenza una scuola elementare a Innsbruck, in Austria, resta chiusa per l'intera settimana. La decisione è stata presa dalla direzione sanitaria del Tirolo, dopo che 150 dei 250 alunni si erano ammalati. Lo stesso destino era capitato alcuni giorni fa a un'altra scuola primaria di Innsbruck, nel rione Igls, quando erano a letto con sintomi influenzali 67 dei 119 alunni.