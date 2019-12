Perdita di gas al distributore Sadobre

(ANSA) - BOLZANO, 16 DIC - In un distributore presso l'area di sosta per tir Sadobre a Campo di Trens è stata segnalata la fuoriuscita di gas naturale liquefatto. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco il problema sembra già essere stato risolto.

Stando alle prime informazioni la perdita sarebbe avvenuta alle ore 11.20 durante lavori di manutenzione. Il gas naturale liquefatto per la trazione dei tir non ha odorizzanti e pertanto ci si è accorti della fuoriuscita, solo per l'umidità presente che ha creato un effetto a nuvola del gas. I vigili del fuoco del corpo permanente è intervenuto con dei grandi ventilatori per disperdere il gas. Attualmente sembra che non vi sia più dispersione di gnl.

Sono in corso verifiche per misurare la concentrazione del gas nell'aria.