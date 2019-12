Decorato il "Muro della gentilezza" in piazza Fiera a Trento

(ANSA) - TRENTO, 16 DIC - È stato dipinto nel fine settimana il Muro della gentilezza, iniziativa di solidarietà che è presente in diverse città del mondo e che incoraggia la gente a donare abiti che non usa più e che possono essere utili a persone meno fortunate. Si tratta di un armadio posizionato in piazza Fiera dove poter appendere gli abiti usati che è stato decorato dall'artista Senka Semak.

"Se non ne hai bisogno lascialo. Se ne hai bisogno prendilo" è il messaggio. Chi ha un cappotto, un vestito, una giacca in buono stato che non usa più, potrà appenderli qui. Chi invece non ha vestiti pesanti per proteggersi dal freddo, potrà prendere quello che gli serve senza restituirlo.