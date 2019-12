Sci: cdm; slalom Val d'Isere, in testa Pinturault, Gross 8/o

(ANSA) - VAL D'ISERE (FRANCIA), 15 DIC - Il francese Alexis Pinturault in 52.85 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di val d'Isere. Lo seguono con ritardi consistenti lo svizzero Ramon Zehnhaeusern in 53.57 e lo svedese Andre Myhrer in 53.73.

Miglior azzurro ed ottavo tempo per il trentino Stefano Gross in 53.99.

Poi, dopo la partenza dei primi trenta atleti, ci sono Manfred Moelgg al momento 10/o in 54.13, Giuliano Razzoli 13/o in 54.45.

Gravi errori per il giovane Alex Vinatzer in 59.72 ed a rischio squalifica per inforcata.

Dopo la tempesta di neve di ieri che aveva impedito lo svolgimento dello slalom, oggi si gareggia con il sole sulla sempre difficile pista Face de Bellevarde con pendenze vertiginose e porte strette che spezzano il ritmo e con un tratto finale con grosse placche di ghiaccio che fanno sbandare gli sci ed hanno creato problemi a molti atleti.

Seconda manche alle ore 12.30 (ANSA).