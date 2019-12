Sci: cdm; Gross 3/o in slalom Val d'Isere, vince Pinturault

(ANSA) - VAL D'ISERE (FRANCIA), 15 DIC - Ancora un podio per l'Italia con il trentino Stefano Gross terzo in 1.49.38 nello slalom speciale di cdm di Val d'Isere: ha vinto il francese Alexis Pinturault - 28 anni e 25 successi - In 1.47.91 davanti Allo lo svedese Andre Myhrer in 1.49.35 . Per Gross , 33 anni, e' il 12/o podio in carriera.

Su un tracciato difficilissimo per l'Italia poi ci sono Manfred Moelgg 14/o in 1.50.47, Riccardo Tonetti 23/o in 1.51.12 e Giuliano Razzoli 26/o in 1.51.69. (ANSA).