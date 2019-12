Viabilità: riapre statale tra S.Lorenzo e Molveno

(ANSA) - TRENTO, 13 DIC - Riaprirà questa sera al traffico la statale 421 nel tratto tra S. Lorenzo in Banale e Molveno, chiusa dal 23 novembre scorso a causa di una frana.

La riapertura - sottolinea la Provincia - è avvenuta in tempi record grazie all'impegno straordinario del Servizio gestione strade, nonostante la situazione della parete rocciosa a monte della strada, l'entità della frana e le condizioni di intervento non certe.