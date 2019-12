Un arresto per 3 chili di hashish

(ANSA) - BOLZANO, 13 DIC - Durante un'operazione antidroga a Bolzano è stata arrestata una persona, trovata in possesso di tre chili di hashish. L'arresto è stato effettuato dalla squadra mobile della Questura di Bolzano in collaborazione con la Polfer. I dettagli dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa alle ore 11.30 nella sala stampa della Questura.