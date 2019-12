Wierer vince anche la sprint di Hochfilzen

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Due sprint stagionali e due vittorie.

Dorothea Wierer si conferma super anche nella prima gara di scena a Hochfilzen, in Austria, e conquista la nona vittoria in carriera in una gara individuale raggiungendo quota 50 podi complessivi se considerate anche le staffette. Numeri importantissimi per la finanziera altoatesina, che nella prova odierna prima gestisce e poi mette il turbo realizzando una seconda serie dal poligono strepitosa per precisione (zero errori) e per rapidità di tiro. Velocissima anche sugli sci, Wierer riesce ad imporsi in un vero e proprio testa a testa sulla norvegese Ingrid Tandrevold, staccata di 5"9. Completa il podio la russa Svetlana Mironova, distante 18"3.

Grazie al successo odierno, il 14esimo dell'Italia femminile, Dorothea Wierer sale a quota 156 punti nella classifica generale: adesso sono 43 le lunghezze di vantaggio sulla immediata inseguitrice Ingrid Tandrevold. Terza Marte Olsbu Marte Roeiseland, con 112 punti.

Più indietro Lisa Vittozzi, che non riesce ad andare oltre la 23esima posizione: la sappadina chiude la gara con un errore al poligono e un ritardo dalla vetta pari a 1'00"5. Buona la prestazione dell'altra azzurra Nicole Gontier, 28esima e a punti, mentre si deve accontentare della 45esima piazza Federica Sanfilippo, a 1'32"7 dalla vincitrice con due errori.