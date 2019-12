In Alto Adige 184 scomparsi nel 2019

(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - Le persone scomparse in Alto Adige sono passate dalle 7 del 2012 alle 218 del 2018. Nel corso del 2019, invece, le ricerche hanno riguardato 184 soggetti. I dati sono stati diffusi in occasione della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata dal Commissario del governo, Vito Cusumano, in occasione della giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.

Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sullo stato delle indagini e delle ricerche nei confronti delle persone che risultano ancora scomparse. A riguardo, il prefetto ha preannunciato l'avvio di un piano straordinario di ricerca rivolto ai casi ancora irrisolti, in particolare i 3 casi anteriori al 2012 in relazione ai quali sono state svolte, nel corso degli anni, ripetute ricerche in tutto il territorio provinciale, anche con il ricorso a unità cinofile ed elicotteri, nonché i più recenti 4 casi, riferiti agli anni 2018 e 2019, in relazione ai quali le ricerche e le indagini sono ancora in corso.