Fiamme in edificio a Denno, appartamenti evacuati

(ANSA) - TRENTO, 12 DIC - Vigili del fuoco impegnati all'alba di oggi per spegnere un incendio divampato in un edificio di Denno, in val di Non. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre i residenti di otto appartamenti, una ventina di persone, sono stati evacuati.

Nell'operazione di spegnimento hanno partecipato, oltre ai pompieri volontari della zona, anche i permanenti di Trento. In corso i rilievi per individuare le cause del rogo.