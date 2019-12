Fiamme Gialle, Wierer atleta dell'anno La biatleta Dorothea Wierer assente per gare in corso in Svezia

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - La biatleta azzurra Dorothea Wierer è stata insignita del titolo "Atleta dell'anno 2019". Come da tradizione, si è svolto stamane al salone d'onore del Coni l'incontro di fine anno con i campioni della Guardia di Finanza e i rappresentanti delle istituzioni e di numerose federazioni sportive. A partire dal numero uno del Coni Giovanni Malagò e dal membro del cda di Sport e Salute Francesco Landi. "Siamo orgogliosi degli atleti delle Fiamme Gialle e siamo tutti idealmente proiettati verso le Olimpiadi di Tokyo 2020", ha ammesso il Generale Flavio Aniello, da poco insediatosi al comando del Centro Sportivo della Guardia di Finanza.

Con l'occasione è stata presentata la stagione agonistica 2020 che porterà alle Olimpiadi di Tokyo e sono stati premiati i migliori atleti delle sezioni giovanili che hanno conquistato successi nazionali e internazionali. Il Premio 'Atleta dell'Anno' 2019 è stato assegnato alla biatleta azzurra Dorothea Wierer, assente per gli impegni internazionali in Svezia.

