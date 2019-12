A Pergine centro Nemo per malattie neuromuscolari

(ANSA) - TRENTO, 12 DIC - Firmato oggi all'ospedale Villa Rosa di Pergine Valsugana un accordo tra Azienda provinciale per i servizi sanitari e Fondazione Serena onlus per l'avvio della sperimentazione del centro NeMO (NeuroMuscular Omnicentre) ad alta specializzazione per la cura di malattie neuromuscolari e neurodegenerative come la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), le distrofie muscolari e l'atrofia muscolare spinale (Sma).

Il programma di sperimentazione per la creazione di un polo sanitario di eccellenza di rilievo nazionale partirà a gennaio 2020 e avrà la durata di cinque anni.

Il centro clinico NeMO - già presente a Milano, Roma, Messina e Arenzano - si prenderà cura dei 5.000 pazienti adulti e pediatrici, provenienti non solo dal Trentino Alto Adige ma anche dalle regioni del nord-est.