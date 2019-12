A Bolzano minori e famiglie senza tetto

(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - "Decine di minori e famiglie a Bolzano ancora senza tetto e costrette a vivere in strada. Nonostante la struttura invernale recentemente inaugurata a Bolzano, sostenuta da un'iniziativa privata, decine di persone devono ancora dormire per strada. Si tratta di donne, bambini e minori. E le notti sono amaramente fredde". "Negli ultimi giorni più di 40 persone hanno dormito nella struttura. Ma il bisogno è molto più grande. Nella serata di apertura (martedì 10 dicembre) due famiglie che non erano sulla lista hanno chiesto di essere ammesse: una famiglia libanese con tre figli piccoli e una albanese con un figlio di due anni.

Nonostante la casa già piena, è stato comunque creato uno spazio adeguato", dicono i volontari.