Doping: Schwazer, rinviata l'udienza

Al Tribunale di Bolzano il gip Walter Pelino ha rinviato l'udienza sulle indagini per doping a carico di Alex Schwazer al 22 luglio.

Intanto oggi la Wada, alla quale era stato chiesto di produrre 50 campioni di urina di altrettanti campioni di corsa, per comparare i dati con la provetta di Schwazer, in modo da escludere manipolazioni, ha respinto la richiesta, sostenendo di non avere 50 provette disponibili, ma solo quattro e che per motivi di privacy degli atleti non avrebbe potuto metterle a disposizione.

Schwazer nel frattempo continua ad allenarsi nella speranza che l'indagine finisca in tempo, affinchè venga cancellata la squalifica per doping, in modo da poter partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. (ANSA).