A22, muore conducente di furgone a Egna

(ANSA) - BOLZANO, 11 DIC - Un tamponamento fra un furgone ed un mezzo pesante avvenuto alle ore 16.15 sull'autostrada del Brennero in direzione nord fra Egna e Bolzano sud ha causato la morte del conducente del furgone coinvolto. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, il 118 e l'elicottero di soccorso che ha fatto scendere il medico d'urgenza sul posto.

Quest'ultimo ha solo potuto costatare il decesso dell'uomo.

Si sono formate lunghe code. Nel frattempo la corsia di sorpasso è stata riaperta.

In mattinata, poco più a nord, sempre in direzione nord si era verificato un 'altro incidente fra tre mezzi che aveva causato tre feriti, di cui uno grave.