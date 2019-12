Sci: squadre nazionali in allenamento su piste Fassa

(ANSA) - TRENTO, 10 DIC - Le 'piste azzurre' della val di Fassa ospiteranno nei prossimi giorni le squadre nazionali in allenamento.

Appena partite dalla val di Fassa le atlete polivalenti femminile di Coppa del Mondo, sono in corso gli allenamenti alla Ski Area Lusia e San Pellegrino sulla pista La Volata, in attesa che apra a breve lo Ski Stadium Aloch.

Nel dettaglio ecco le varie squadre e tecnici: il tecnico Ponato Matteo si aggrega al raduno sciistico del Gruppo Junior maschile, da martedì 10 a giovedì 12 dicembre; la squadra Gruppo Coppa Europa Femminile Tech, dal 15 al 20 dicembre; Gruppo Coppa Europa maschile, discipline tecniche, in località Moena o comuni limitrofi per un allenamento sciistico pre-gara, dal 10 al 20 dicembre 2019; gruppo WC Femminile Polivalente - Slalom, che si allenerà fino al 13 dicembre. squadra Gruppo C maschile, che torna ad allenarsi dal 14 al 19 dicembre.