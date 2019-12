Produzione uve -15%, bene spumante e vini da invecchiamento

(ANSA) - TRENTO, 10 DIC - Il 2019 sarà ricordato per un calo della produzione di uve del 15%, ma la qualità dei vini ottenuti si mantiene oltre le aspettative, soprattutto per le basi spumante e i vini da invecchiamento.

Di vendemmia e qualità delle produzioni si è parlato, oggi, alla Fondazione Edmund Mach nell'ambito della 12/a Giornata tecnica della vite e del vino.

E' stata una vendemmia - hanno sottolineato i relatori - con una partenza difficile a causa dei problemi di sanità delle uve per via delle piogge primaverili, ma poi si è risolta positivamente con risultati particolarmente apprezzabili soprattutto per le basi spumante e, più in generale, una buona acidità e freschezza dei vini con punte di eccellenza nei vini rossi medio-tardivi, come il Teroldego e nei vini longevi.