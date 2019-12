Doping: Malagò "caso Schwazer deve far riflettere"

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - "Dal primo giorno ho sempre evitato di fare commenti su questa storia per ovvi motivi. Ho un ruolo istituzionale. E' una vicenda che deve far molto riflettere, in tutti i sensi". E' il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò - intervenuto a margine del seminario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - dopo che il Tribunale federale della Confederazione elvetica di Losanna ha respinto la richiesta di sospensione della squalifica del marciatore Alex Schwazer.

(ANSA).