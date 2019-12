Cinema: Luca e Silvana, film racconta loro sì speciale

(ANSA) - BOLZANO, 10 DIC - Sembrava un sogno irrealizzabile quello di Luca e Silvana: si amano e si sono amati oltre ogni difficoltà, oltre ogni pregiudizio, oltre ogni sindrome, anche quella di down. E così non si sono arresi e sono riusciti a sposarsi. Da oltre dieci anni i bolzanini Luca Di Biasi e Silvana Saudino hanno inseguito questo sogno, dopo aver affrontato innumerevoli difficoltà lo scorso gennaio sono finalmente convolati a nozze. Il regista Stefano Lisci racconta questa storia d'amore in un film, realizzato dalla Cooperativa 19.

"Ci siamo, il film è pronto dopo ben tre anni di lavorazione", annuncia il sardo e bolzanino d'adozione Lisci, già regista del film "Bar Mario". "Luca e Silvana" ora sarà proiettato ai festival per poi essere distribuito anche nei cinema. "Lavorare con loro è stato interessante, anche per questo aspetto di imprevedibilità. Un'esperienza davvero bella e unica", confessa Lisci. (ANSA).