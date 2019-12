Vittima Krampus, giorno più bello anno

(ANSA) - BOLZANO, 9 DIC - "Il giorno dei diavoli per tantissimi vipitenesi è il giorno più bello di tutto l'anno". Lo afferma su Facebook un giovane che afferma di essere lui la 'vittima' accasciata a terra che prende calci e bastonate dai Krampus. La sfilata ha causato polemiche a livello nazionale.

Nel post, 'Maximoto Ploner' difende i demoni. Secondo il Dolomiten si tratta di Maximilian Ploner, un 24enne di Vipiteno.

"Come ogni anno - scrive -, sono partito con i miei amici già la mattina a cercare i diavoli, perché noi vogliamo prendere 'botte'. Infatti non vediamo l'ora finché finalmente arriva il 5 dicembre. Siamo come dei piccoli bambini che aspettano Natale.

Forse per persone che non sanno di che cosa si tratta, il video può sembrare brutale, pero per noi è normale". "Certo che ci sono qualche lividi il giorno dopo, ma non mi sono mai fatto veramente male, perché sappiamo molto bene cosa succederà e quindi ci vestiamo bene", afferma il giovane, respingendo anche l'accusa di razzismo. Nessuna vittima sarebbe migrante.