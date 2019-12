Tasso occupazione in Alto Adige al 79%

(ANSA) - BOLZANO, 9 DIC - Il tasso di occupazione in Alto Adige relativo alla fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni nel 2018 è pari a 79,0%. L'obiettivo del 75%, valevole per l'intera Ue e da raggiungere entro il 2020, non costituisce un obiettivo per la nostra provincia, poiché tale livello era già stato raggiunto nel 2008, ricorda la Provincia di Bolzano. Nel 2013 giunta provinciale e parti sociali avevano definito nel piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro per la prima volta un obiettivo quantitativo che prevede entro il 2020 un tasso di occupazione dell'80%.

"L'Alto Adige - sottolinea Stefan Luther - direttore della Ripartizione lavoro della Provincia - si colloca nella parte alta della classifica delle Regioni europee ed a livello nazionale notoriamente la nostra provincia occupa il primo posto. Il confronto con le Regioni limitrofe pone comunque in evidenzia dove vi sono ancora potenziali di miglioramento: per quanto riguarda i giovani, le donne e le persone più avanti negli anni".