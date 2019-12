Lite in famiglia, donna morde carabiniere

(ANSA) - BOLZANO, 9 DIC - E' finita al comando dei carabinieri una lite in famiglia questo pomeriggio in via Brennero a Bolzano. Una donna ha aggredito a morsi un carabiniere, arrivato sul posto per sedare il diverbio. Per calmare gli animi si è reso necessario l'intervento di tre pattuglie. Il militare è stato medicato al pronto soccorso.