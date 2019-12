Al via a Cles 'Vitamina C - cittadinanza in pillole'

(ANSA) - TRENTO, 9 DIC - Inaugurata oggi a Cles la seconda edizione di "Vitamina C: cittadinanza in pillole", il progetto promosso dalla Fondazione trentina Alcide De Gasperi in collaborazione con la cooperativa sociale Young Inside su richiesta della Commissione cultura della Comunità della val di Non.

Obiettivo dell'iniziativa è avvicinare i più piccoli alla scoperta della Costituzione in modo ludico e divertente per portarli a conoscenza delle principali regole della convivenza.

Prevista la partecipazione di 224 alunni di 13 classi delle scuole elementari della val di Non. Coinvolti 27 insegnanti.Nei prossimi mesi, grazie al supporto di formatori qualificati, i giovanissimi protagonisti avranno modo di lavorare sul valore fondamentale del bene comune e potranno visitare il Museo Casa De Gasperi e il Giardino d'Europa di Pieve Tesino. La conclusione di "Vitamina C: cittadinanza in pillole" è prevista per maggio, quando tutte le scuole coinvolte condivideranno, in un incontro pubblico, quanto appreso dal progetto.