Sci: cdm; svizzero Feuz vince discesa Beaver Creek, Paris 10/o

(ANSA) - BEAVER CREEK (USA), 07 DIC - Lo svizzero Beat Feuz - 32 anni e 12/o successo in carriera - in 1.12.98 ha vinto la discesa di cdm di Beaver Creek. Secondo posto ex aequo in 1.13.39 per il francese Johan Clarey e l'austriaco Vincent Kriechmayr. Miglior azzurro - ma solo 10/o in 1.3.86 a conferma di uno scarso feeling con la pista Bird of Prey - e' stato Dominik Paris che ha sbagliato gara ed e' sembrato farsi portare dagli sci piuttosto che condurli. Per l'Italia - su tracciato accorciato a causa del vento in quota - decisamente più' indietro ci sono poi in 1.14.55 Emanuele Buzzi ed al momento 23/o , Mattia Casse in in 1.14.67, Matteo Marsaglia In 1.14.68 e, in 1.15.02, il veterano Peter Fill, 37 anni e 348/a presenza in coppa del mondo. Domani la tre giorni di Beaver Creek si chiude con uno slalom gigante. Prima manche alle 17,45 e seconda alle 20,45. (ANSA).