Festival famiglia, conclusione con laboratori e spettacoli

(ANSA) - TRENTO, 7 DIC - Ultimo giorno, oggi a Trento, per il Festival della famiglia che ha proposto una settimana di oltre 60 appuntamenti per discutere di denatalità vera emergenza demografica, culturale ed economica.

Oggi la kermesse è interamente dedicata alle famiglie e ai bambini con laboratori gratuiti, attività dedicate e giochi educativi offerti dalle organizzazioni certificate Family in Trentino e aderenti ai Distretti Family in Trentino. Fra le proposte anche lo spettacolo "Famiglie" al Teatro Sanbàpolis alle 16 (in replica domani 8 dicembre sempre alle 16), con La Baracca - Testoni Ragazzi, e "Giù le mani dall'alveare" del Gruppo78, musical per famiglie al Teatro Cuminetti.

Ieri sera, nel foyer dell'auditorium S.Chiara. è stata inaugurata la mostra "C'era una volta... l'Ospedalino a Trento.

Storie di bambini e di mamme, di cure, di speranze, di vita", ideata dall'associazione Amici della neonatologia trentina e dedicata alla storia dell'Ospedale infantile.