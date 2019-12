Due scialpinisti feriti su Pale di San Martino

(ANSA) - TRENTO, 7 DIC - Doppio intervento sulle Pale di San Martino del soccorso alpino per soccorrere due scialpinisti rimasti feriti che sono stati trasportati con l'elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Nel primo caso uno scialpinista è scivolato per un centinaio di metri mentre stava scendendo lungo il canalone nord di Cima Bureloni. A dare l'allarme al '112' è stato il compagno di escursione che lo ha raggiunto a una quota di circa 2.400 metri trovandolo cosciente. Poco dopo, l'elicottero è intervenuto nuovamente per soccorrere una scialpinista scivolata per circa 200 metri sul ghiacciaio del Travignolo. L'allarme è stato lanciato al '112' da un compagno di escursione. Anche in questo caso la donna, in stato cosciente, è stata raggiunta e recuperata dall'elicottero per il trasferimento a Trento.