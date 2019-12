A22, corsia dinamica fra Trento e Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 7 DIC - Domani verrà aperta lungo l'Autostrada del Brennero la corsia dinamica in carreggiata sud tra i caselli di Trento sud e Rovereto sud, in occasione del tradizionale rientro dei vacanzieri dal primo fine settimana della stagione turistica invernale.

Si tratta della prima prova di apertura della terza corsia dinamica prima dell'esito delle trattative dei soci A22 con lo Stato per il rilascio della nuova concessione trentennale. "Lo dobbiamo all'economia dei nostri territori, che tanto dipende dall'efficienza di questa arteria, e lo dobbiamo all'ambiente, che dalle code viene danneggiato quanto l'economia", afferma l'amministratore delegato di A22, Diego Cattoni.

La corsia dinamica - sottolinea A22 - consentirà di portare a circa 4.000 veicoli/ora il limite oltre il quale inevitabilmente si verificano gli stop-and-go, oggi fermo a 3.400 veicoli/ora.