A Trento mostra su Chiara Lubich nel centenario nascita

(ANSA) - TRENTO, 07 DIC - È stata presentata a Trento la mostra "Chiara Lubich Città Mondo", allestita nello spazio espositivo delle Gallerie di Piedicastello.

L'iniziativa, primo appuntamento per il centenario della nascita di Chiara Lubich, ricostruisce la storia della fondatrice del movimento dei Focolari attraverso documenti, scritti autografi, fotografie, video e istallazioni multimediali. Promossa dalla Fondazione museo storico del Trentino e dal Centro Chiara Lubich, con il patrocinio della Provincia di Trento e del segretario generale del Consiglio d'Europa, la mostra rimarrà a Trento fino al 17 marzo, poi verrà ospitata in diverse città, tra cui Gerusalemme, San Paolo, Sydney, Nairobi, Algeri e Mumbai. Alla presentazione erano presenti varie delegazioni di fedeli. Per il governo il sottosegretario al lavoro, Stanislao Di Piazza, mentre per il Trentino il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, e il sindaco Alessandro Andreatta. Il 25 gennaio è atteso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (ANSA).