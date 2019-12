Valanga su monte Altissimo, uno scialpinista ferito

(ANSA) - TRENTO, 6 DIC - Uno sciatore che stava effettuando un fuoripista è rimasto ferito in modo non grave in seguito ad una valanga staccatasi dal monte Altissimo, fra Brentonico e Nag.

L'allarme è stato lanciato da un compagno di escursione rimasto illeso. Il ferito è stato soccorso e trasportato con l'elicottero all'ospedale S.Chiara di Trento. Il soccorso alpino ha verificato che non ci fossero altre persone coinvolte.