Scuola: sindacati in piazza per il rinnovo del contratto

(ANSA) - TRENTO, 6 DIC - Tantissimi insegnanti questa mattina si sono riuniti in assemblea e poi in presidio sotto la Provincia in piazza Dante a Trento per chiedere il rinnovo del loro contratto scaduto da tempo. L'assessore provinciale all'istruzione, Mirko Bisesti, li ha convocati il 13 dicembre. "L'istruzione non può essere una priorità solo a parole, la Provincia dimostri che ci vuole investire seriamente. Noi non ci fermiamo, Lunedì si replica!", dicono i sindacati, secondo cui "il disegno di legge finanziaria contiene solo briciole: risorse appena sufficienti per garantire la vacanza contrattuale, peraltro prevista dai Contratti vigenti. Null'altro. Né ci sono risposte adeguate sui problemi rimasti aperti, in relazione a precariato e nuovi concorsi". La mobilitazione continua lunedì 9 dicembre al Cinema Vittoria a Trento, con l'assemblea degli insegnanti degli istituti superiori ed un altro presidio sotto la Provincia.