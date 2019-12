Carabinieri: pattugliamenti con Polizia cantonale Svizzera

(ANSA) - BOLZANO, 6 DIC - Negli scorsi giorni presso la caserma dei Carabinieri di Silandro e nell'aula magna dell'Istituto Tecnico per il Settore Economico di Silandro, è stata svolta l'attività di formazione per i servizi di pattugliamento misto previsti dall'accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero, firmato a Roma il 14 ottobre 2013. L'attività di formazione rappresenta un passaggio fondamentale per l'effettiva realizzazione, sin da ora, dei servizi di pattugliamento misto nella zona di confine fra il Cantone dei Grigioni e la Provincia di Bolzano. Nei prossimi giorni appunto, inizierà la collaborazione fra le intervenute forze dell'ordine con particolare attenzione agli scambi info-operativi in merito ai controlli transfrontalieri di persone e mezzi, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere.