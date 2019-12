Storia: premio Paolo Prodi a prof. Vincenzo Lavenia

(ANSA) - TRENTO, 5 DIC - E' Vincenzo Lavenia, docente di Storia moderna all'Università di Bologna e autore dell'opera "Dio in uniforme. Cappellani, catechesi cattolica e soldati in età moderna (Bologna, Il Mulino, 2017)", il vincitore del Premio Paolo Prodi 2019, assegnato dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento.

Il riconoscimento in memoria di Paolo Prodi, fondatore dell'Istituto storico italo-germanico (Fbk-Isig) e suo primo direttore, è stato consegnato oggi nella sede Fbk in occasione di una giornata in memoria di Prodi. Lavenia ha tenuto una lectio sul tema analizzato nell'opera premiata ripercorrendo il pensiero teologico cattolico sulla guerra, e al tempo stesso, lo ha calato nella storia quotidiana di coloro che combatterono le guerre.

Il premio Paolo Prodi della prima edizione, nel 2017, era stato assegnato ex aequo a Francesco Buscemi e Clarisse Roche.