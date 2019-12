Soccorso, riparte servizio Aiut Alpin

(ANSA) - BOLZANO, 5 DIC - Riparte oggi, in occasione della stagione invernale, il servizio di soccorso dell'Aiut Alpin. Il pronto intervento è garantito ogni giorno dalle ore 8 alle 20 anche dopo il tramonto del sole. L'elicottero in servizio è un H 135 T3 della Airbus con verricello da 90 metri di cavo, 272 chili di carico utile ed un doppio gancio baricentrico human cargo. L'equipaggio, che staziona presso la base di Pontives, è composto da un pilota, un tecnico verricellista, un medico anestesista ed un elisoccorritore alpino, messo a disposizione dal Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) o dal Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol (Brd). Inoltre è presente in base anche una unità cinofile messa a disposizione dal Cnsas, dal Brd, dal Sagf, dalla polizia e dei carabinieri.

L'allertamento del serivizio, anche per interventi nelle province di Trento e Belluno, avviene esclusivamente attraverso la Centrale di emergenza sanitaria di Bolzano, al numero 112.