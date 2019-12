Dai cittadini 40 posti per i senzatetto

(ANSA) - BOLZANO, 5 DIC - Nel capoluogo altoatesino un gruppo di persone impegnate in ambito sociale aprirà, in via Carducci 19, uno spazio invernale per 40 uomini e donne senza fissa dimora. A Bolzano, infatti, sono almeno un centinaio di senzatetto vivono per strada. I locali apriranno il 10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani, su tre piani: uno è riservato alle donne senza fissa dimora e alle famiglie, uno agli italiani e ai comunitari senza fissa dimora e uno ai migranti e rifugiati.

Paul Tschigg, Federica Franchi, Caroline von Hohenbühel, Barbara Bertagnolli, Josef Andreas Haspinger e Heiner Oberrauch fanno parte del team ristretto che preparerà la struttura affinché possa essere occupata. Si cercano inoltre urgentemente volontari per i servizi notturni. I senza fissa dimora potranno recarsi nella casa tra le ore 20 e le ore 22 e alle ore 8 del mattino dovranno lasciare la struttura, che resterà aperta fino a marzo 2020. I posti sono riservati alle persone inserite in una lista d'attesa.