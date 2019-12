Aggredisce autista bus e poliziotti

(ANSA) - BOLZANO, 5 DIC - Un 18enne originario del Gambia è stato arrestato dalla Squadra volante della Questura di Bolzano perché ha aggredito un autista di un autobus e due agenti di Polizia. Il giovane ed un altro cittadino straniero non identificato stavano ballando in mezzo alla strada in via Perathoner a Bolzano e quando l'autista di un autobus di linea urbana ha chiesto loro di spostarsi, si sono scagliati contro il veicolo, prendendo a testate il parabrezza e colpendo con dei calci la carrozzeria.

L'autista del mezzo ha quindi dovuto interrompere la corsa e far scendere i passeggeri per poi chiamare la Polizia. Il più esagitato dei due cittadini stranieri ha sferrato una testata sul naso dell'autista e ha poi aggredito gli agenti arrivati sul posto, mentre l'altro si è allontanato. Il questore di Bolzano, considerati anche i precedenti dell'arrestato, ha emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio dal Comune di Bolzano e la misura di prevenzione dell'avviso orale.